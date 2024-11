25e journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes : Mme Maïmouna Dieye lance la campagne des 16 jours d’activisme

C’est parti pour 16 jours d’activisme (du 25 novembre au 10 décembre 2024) contre les violences faites aux femmes. Comme chaque année, le ministre de la Femme, de la Famille et des Solidarité a procédé au lancement de cette campagne, à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, une «période clé pour renforcer notre engagement collectif», célébrée hier, lundi 25 novembre 2024, rapporte SuDQuotidien.sn.



«En 1999, l’Organisation des Nations unies décide de proclamer le 25 novembre Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, à la suite de l’assassinat des sœurs Mirabal sous la dictature en République dominicaine. Vingt-cinq ans après, à l’instar des pays du monde entier, le Sénégal Madame le Ministre de la Famille et des Solidarités lance au Sénégal les 16 jours d’activisme contre la violence basée sur le genre.



Aujourd’hui, 25 novembre, nous célébrons la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Cette date marque également le début des 16 jours d’activisme, une période clé pour renforcer notre engagement collectif.



Ces 16 jours sont l’occasion de sensibiliser davantage et d’agir ensemble pour mettre fin, aux violences sous toutes leurs formes, dont sont victimes les femmes et les filles, ici au Sénégal comme partout dans le monde.



Ce combat, c’est le nôtre !



Mobilisons-nous, brisons le silence et agissons pour un avenir sans violence. «V𝘰𝘶𝘴 𝘦̂𝘵𝘦𝘴 𝘷𝘪𝘤𝘵𝘪𝘮𝘦𝘴 𝘰𝘶 𝘵𝘦́𝘮𝘰𝘪𝘯 𝘥𝘦 𝘷𝘪𝘰𝘭𝘦𝘯𝘤𝘦? 𝘈𝘱𝘱𝘦𝘭𝘦𝘻 𝘭𝘦 116», écrit Mme Maïmouna Dieye, ministre de la Famille et des Solidarités, sur le site du ministère.