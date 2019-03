26 membres du Comité directeur du PDS rejoignent Me Madické

Le Pds a enregistré de nouveaux départs en faveur de Me Madické Niang. vingt-six membres du Comité directeur ont claqué la porte en rejoignant Madické Niang. C’est lors d’un point de presse hier qu’ils ont annoncé cette decision. « En solidarité avec notre frère, nous prenons la responsabilité de tourner le dos au PDS », a déclaré le porte-parole du jour, Moustapha Konté.



Evoquant les raisons de cette démission, Moustapha soutient que Me Madické a fait une offre politique pour se présenter comme alternative à la candidature de Karim qui était fortement compromise à cause de ses déboires judiciaires.









