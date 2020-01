26 millions pompés dans les comptes de Mbaye Diagne : 2 nouvelles arrestations L’affaire des deux caissières à la Banque islamique du Sénégal (Bis) qui avaient pompé près de 26 millions Fcfa dans les comptes du footballeur Mbaye Diagne, connait des ramifications

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Janvier 2020 à 09:02 | | 0 commentaire(s)|

Après que les deux mises en cause Nd. A. Mara et Nd. S. Thiam, qui travaillent respectivement aux agences de la Cité Soprim et de Liberté 6, ont été arrêtées et déférées au parquet le 17 décembre dernier, deux autres personnes ont été arrêtées par les éléments de la gendarmerie de la Foire. Il s’agit de la couturière M. Seck, de l'entrepreneur M. Niang et de M. Samb, mari de l’une des dames arrêtée. Ils ont été tous déférés au parquet, le 14 janvier dernier pour association de malfaiteurs, complicité, blanchiment de capitaux, rapporte L’Observateur.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos