27 filles violées à Touba : Les assurances de Serigne Bass Abdou Khadre

L’affaire des 27 filles violées par leur maître coranique pollue l’atmosphère à Touba et à Mbacké. Les parents des victimes ont formé un collectif et déposé une plainte contre le mis en cause présumé, Serigne Khadim Mbacké.



Ce dernier est en fuite. Les familles des enfants abusées craignent que le nom et le statut de ce dernier le protègent de poursuites judiciaires. Pour se rassurer, elles ont rencontré Serigne Bass Abdou Khadre, le porte-parole du khalife des mourides.



Ce dernier leur a donné quelques garanties, d’après Bés Bi, qui a consacré un dossier à cette affaire dans son édition de ce mardi. «Nous avons rencontré Cheikh Bass. Nous avons discuté de 20 heures à 2 heures du matin, révèle un parent de victime dans les colonnes dudit journal, rapporte Seneweb.



La même source poursuit : «Il nous a fait comprendre que cette affaire fera l’objet d’un traitement adéquat. Il nous a reçus une seconde fois et c’était pour nous mettre en rapport avec le capitaine Wade de la compagnie de gendarmerie. Lorsque nous sommes allés le voir, l’officier nous a dit que le marabout l’avait déjà appelé pour ce cas précis.»