2STV Europe : Près de 130 millions FCfa détournés

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Septembre 2019 à 10:41 | | 0 commentaire(s)|

Adama Cissokho, président de 2sTV Europe, installée en France est accusé de détournement, portant sur près de 130 millions FCfa. Le patron de la 2sTv, El Hadji Ndiaye qui a déposé une plainte à Dakar et saisi le parquet de Bobigny, l'a viré de son poste.



Selon Libération, le mis en cause a pompé, en 15 mois, 170 000 euros, soit plus de 111 millions FCfa, dans les comptes, logés à Bnp Paribas. Cissokho a aussi, procédé à des retraits frauduleux, portant sur 25 000 euros à Dakar, soit plus de 16 millions FCfa. Le montant total, détourné est évalué à plus de 128 millions FCfa.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos