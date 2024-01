2e PLAN SPECIAL D'EQUIPEMENTS DE LA B.N.S.P

1. OBJECTIF: CONSOLIDATION ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE BNSP.



2. LES SEPT (07) COMPOSANTES DU PROJET:

MOYENS ROULANTS ET EQUIPEMENTS



BNSP = 515 VÉHICULES ET ENGINS, DONT :

MSAS - 37 AMBULANCES PARAMÉDICALISÉES, DONT 02 NÉONATALES



EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET D'INTERVENTION



56 TYPES D'EPI POUR PLUS DE 23 000 ARTICLES, DONT :

5 000 TUYAUX D'INCENDIE GM

5 000 COMBINAISONS IGNIFUGÉES

5 000 TUYAUX D'INCENDIE PM

2 000 BOTTES ANTI-FEU

2 000 LANCES D'INCENDIE

• 2 000 GANTS DE PROTECTION

* 550 COMBINAISONS CHIMIQUES

* 20 CAMERAS THERMIQUES

* 10 DETECTEURS DE VICTIMES

* SANS FILS AVEC CAMÉRAS

* 100 DÉTECTEURS DE GAZ PERSONNEL

* 10 LOTS DE SAUVETAGE

2 594 A.R.I ETC.



MOYENS DE COMMUNICATION TRANSMISSIONS



- 01 POSTE DE COMMANDEMENT MODERNE IMPLANTE A LA CASERNE MALICK SY ;

- 840 POSTES PORTATIFS ASTRO

245 STATIONS MOBILES ASTRO POUR VEHICULES

27 STATIONS DE BASE APX2500 ASTRO

06 TERMINAUX LTE LEX L11 INTEGRATION DE LA BNSP AU RESEAU M.INT POUR L'INTEROPÉRABILITÉ DES FORCES.

HOPITAL MOBILE DE CAMPAGNE

01 HÔPITAL MOBILE DE CAMPAGNE COMPLET, AVEC TOUS LES SERVICES ET MATÉRIELS REQUIS POUR LA FIABILITÉ, L'ACCESSIBILITÉ, L'ENTRETIEN ET LE TRANSPORT.

PIECES DE RECHANGES

PLUSIEURS PIECES DÉTACHÉES DONT :

- DES SIMULATEURS DE CONDUITE AUTOMOBILE

- DES APPAREILS DE DIAGNOSTIC

- DES APPAREILS DE REMPLISSAGE DE BOUTEILLES D'AIR ET D'EXTINCTEURS



FORMATION



LA FORMATION À L'ÉTRANGER ET AU SÉNÉGAL D'UN TOTAL DE 728 SAPEURS-POMPIERS, Y COMPRIS CELLE RELATIVE AUX ENGINS FEUX D'AÉRONEFS, POUR DISPOSER DE LA CERTIFICATION DE L'O.A.C. I.



HANGARS



- 03 HANGARS AUX MARISTES, A KEUR MASSAR ET À TIVAOUANE, POUR LA CONSERVATION

- 01 CENTRE PROFESSIONNEL DE FORMATION DES MILITAIRES DU RANG A NIORO