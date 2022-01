2e jour de campagne/ Fann/Point-E/ Amitié et Fass / Gueule Tapée / Colobane: Abdoulaye Diouf Sarr communie avec les populations Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) à la mairie de Dakar poursuit sa campagne électorale. Et pour cette deuxième journée, Abdoulaye Diouf Sarr, accompagné du coordonnateur national, Amadou Ba, du ministre Seydou Gueye et du directeur de campagne, Docteur Malick Diop a organisé une caravane pour rendre visite aux candidats investis.

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale était, ce dimanche chez Abdou Karim Fofana dans la commune de Fann/Point-E/ Amitié pour présenter avec lui, aux populations de la commune, son programme ‘’Dakar Bù Bess’’. Le maire sortant de Yoff et l’ancien ministre de l’Urbanisme ont dévoilé l’essentiel du programme du candidat de Benno Bokk Yakaar au niveau de la ville de Dakar.



Ils ont été accueillis par les populations qui ont porté leur choix sur le candidat Abdoulaye Diouf Sarr aux élections locales du 23 janvier. Ces dernières ont adhéré le programme qui, selon elle, espèrent changer la vie des Dakarois et particulièrement celle de la commune de Fann/Point-E/ Amitié.



Après cette étape, le patron des blouses blanches et sa délégation se sont rendus à Fass / Gueule Tapée / Colobane. Une fois dans la commune, Abdoulaye Diouf Sarr a eu des moments de communion avec les populations et des échanges sur le programme que la mouvance présidentielle propose pour une nouvelle ville, innovée et porteuse de développement.



