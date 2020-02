2e journée du ‘’Cleaning Day’’: le Collectif ‘’Mbeubeuss dafa doy’’ ne va pas dérouler le tapis rouge à Macky Sall Le Président Macky Sall est annoncé à Malika ce samedi, à l’occasion de la 2e journée du ‘’Cleanig Day’’ que le chef de l’Etat a lui-même initié, pour nettoyer le pays chaque premier samedi du mois. Selon le journal "L’As", le Collectif «Mbeubeuss dafa doy» qui s’oppose toujours au dépôt d’ordures à Mbeubeuss, promet d’accueillir le Président Macky Sall, avec des foulards rouges pour exprimer son désaccord contre le maintien de Mbeubeuss, qui cause beaucoup de problèmes de santé et sécurité.

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Février 2020 à 12:21



