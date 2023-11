2ème journée de remise de parrains à Kaolack/ Mohmed Ndiaye Rahma: "Thiowli man na bari, wanté dolé yémoul" Lors de la 2ème journée de remise de parrains, Mohmed Ndiaye "Rahma" a tenu un discours qui rassure les partisans de la mouvance présidentielle. Pour le Coordonnateur de la Coalition BBY de Kaolack, les collectes déjà opérées en disent beaucoup sur le poids électoral de l'APR et ses alliés. D’après lui, les 3000 parrains de Fatou Niang Bour et les 7000 autres de Ndèye Sakho sont un motif de satisfaction.

Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Novembre 2023

"Ces collectes de Fatou Niang Bour et de Ndèye Sakho sont révélatrices. Ici, à Kaolack, nous avons vraiment que "Thiowli man na bari, wanté dolé yémoul" (les querelles dans le landerneau peuvent faire foison mais, les rapports de force ne sont pas les mêmes", a dit "Rahma", sous le applaudissements nourris de l'assistance entièrement acquise à sa cause.

Ousmane Wade