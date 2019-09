2stv: Pourquoi Mamadou Sy Tounkara et Mame Ndiawar Diallo ont divorcé

C’est officie l! Mamadou Sy Tounkara et Ndiawar Diallo ne sont plus mari et femme. Les deux Hommes de médias ont finalement brisé le coeur qui les lié.

«Tounkara ne voulait faire aucun effort pour Ndiawar. Déjà avec leurs deux enfants elle vit toujours chez sa mère c’est inadmissible, on savait tous qu’ils allaient divorcé car personne n’accepte ça dans le long terme", confie une source de nos confrères d’actunet !!!

Les deux employés de la 2stv Mamadou Sy Tounkara et Mame Ndiawar Diallo, mariés en 2015, devront s’habituer à leur nouvel statut de « divorcés »