3 Sénégalais meurent noyés dans le fleuve séparant la Mauritanie et le Sénégal

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Juin 2020 à 09:46 | | 0 commentaire(s)|

Les trois Sénégalais portés disparus dans le fleuve, séparant le Sénégal et la Mauritanie, ont été finalement retrouvés morts noyés renseigne Emediasn. Ils étaient portés disparus depuis vendredi dernier.



Bloqués en Mauritanie depuis la fermeture des frontières du fait du coronavirus, ils ont tenté de rallier le Sénégal. Mais leur pirogue a chaviré. Sur les cinq sénégalais à bord, deux ont survécu.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos