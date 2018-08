Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici 3 astuces naturelles pour combattre teigne et dartre Rédigé par leral.net le Samedi 11 Août 2018 à 15:31 | | 0 commentaire(s)|

Voici des astuces toutes simples pour vous débarrasser rapidement des teignes et dartres.



L’ail pour se débarrasser de la teigne



L'ail traite le champignon qui cause la teigne. Alors que vous pourriez toujours faire usage d'une gousse d'ail écrasée à appliquer dans votre teigne directement. Essayez ce soin à base d’ail, de miel et d’huile d'olive.

Ecrasez les gousses d'ail, ajoutez-y 3 cuillères à soupe de miel et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive! Appliquez sur la partie infectée de la tête et laissez pendant environ une heure avant de laver avec de l’eau tiède.

Soin à répéter 2 à 3 fois par jour pendant au moins 2 semaines.

Nb : Evitez de vous laver à l’eau très chaude.



Du citron contre les dartres

Si les dartres sont là, utilisez un mélange eau (2/3) et jus de citron (1/3) que vous appliquerez directement dessus le soir venu jusqu’à complète disparition.



L'huile de coco contre la teigne

L’huile de coco est efficace pour guérir de la teigne grâce à l'acide laurique qu’elle contient. Il suffit de masser légèrement la partie touchée avec l’huile de coco.

Répétez cette opération 3 à 4 fois par jour, surtout le soir avant de vous mettre au lit.















