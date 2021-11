3 collégiennes tuées dans un accident à Podor

C’est la tristesse et la consternation à Podor ,où trois jeunes collégiennes, toutes en classe de 4e, ont perdu la vie vendredi matin dans un accident de la route.



Originaires du village de Doubangué, elles se rendaient tranquillement à Toundé Gallé où se trouve leur collège. Mais c’est en cours de route, peu avant 8h, qu’un véhicule, une Pajero, a dérapé avant de foncer sur elles.



D'après leSoleil.sn, l’accident a également fait six autres blessés, dont certains dans un état critique, d’après des informations.



A noter que les dépouilles ont été déposées à la morgue de l’hôpital régional de Ndioum. Les autorités académiques et celles de l’administration territoriale, ont effectué le déplacement sur les lieux du drame pour s’enquérir de la situation.

