3 huiles végétales pour obtenir des sourcils plus épais et des cils plus longs

Tout comme avec les cheveux, il existe des solutions naturelles qui contribuent à renforcer, à stopper la chute et à stimuler la pousse de vos cils te vos sourcils. Voici trois huiles à intégrer dans vos habitudes de beauté.



L’huile d’olive

L’huile d’olive contient de la vitamine E, antioxydants et acides gras oméga-3 qui favorisent la pousse et donc l’épaisseur des poils.

Faites chauffer légèrement un peu d’huile d’olive, frottez-la en faisant un massage doux sur les sourcils et les cils.



L’huile de coco

L’huile de coco contient de la vitamine E et des minéraux qui renforcent les sourcils et leurs follicules.

Au coucher, prenez un peu d’huile de coco et trempez-y un coton puis frottez-le sur les sourcils et les cils. Massez pendant quelques minutes et laissez agir toute la nuit. Répétez cela tous les jours, au moins pendant deux mois d’affilée.



L’huile de ricin

L’huile de ricin est une source naturelle de protéines, d’acides gras essentiels et de substances antioxydants qui pénètrent sur les follicules pour stimuler leur pousse.

Trempez du coton dans de l’huile de ricin bio et frottez-le sur vos cils et vos sourcils. Faites un massage doux pendant 3 minutes et laissez agir toute la nuit.















