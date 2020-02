3 morts du Coronavirus en Italie: Moïse Sarr appelle les Sénégalais à respecter les instructions et rassure Le Coronavirus s’est définitivement installé en Italie où la Région de Lombardie est la plus touchée avec 3 morts déjà enregistrées. Une inquiétude pour le Sénégal, puisque 75% de nos compatriotes installés en Italie, vivent dans cette région. Toutefois, le Directeur des Sénégalais de l’extérieur, Moïse Diégane Sarr assure qu’aucun Sénégalais n’est, pour l’heure, touché par le virus. Il appelle, cependant, nos compatriotes à « suivre scrupuleusement les instructions » données pour les autorités italiennes, qui ont déjà mis en quarantaine la Lombardie.

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Février 2020 à 08:35



