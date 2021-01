3 personnes d'une même famille décèdent du coronavirus

3 personnes d'une même famille ont été emportées par le coronavirus. Les défunts âgés de 60 ans et plus ont contracté la maladie après avoir assisté à un mariage. D'après des infos du journal La Tribune, il s’agit de deux sœurs et de leur frère, âgés respectivement de 60, 61 et 63 ans.





