3 personnes tuées dans un choc à Goudiry

C’est une véritable tragédie : un véhicule 4×4 a percuté un camion immatriculé au Mali, stationné au bord de la route. La violence du choc a causé 3 pertes en vies humaines. Tous du côté du véhicule 4×4. Le drame s’est produit aux environs de 12h, ce dimanche, à 11km de la commune de Bala, sur la Rn1.



Selon "Le Quotidien", le véhicule 4×4 aurait quitté Tambacounda. Des témoins soutiennent que le chauffeur du 4×4 somnolait au moment de l’accident. Sinon, expliquent-ils, rien ne saurait expliquer le choc. A ce niveau, la route est bien dégagée sur plus d’un kilomètre, et mieux, il y avait des panneaux de signalisation qui indiquaient le stationnement du camion.



Suffisant pour conclure que le chauffeur dormait. Et c’est pourquoi le choc a été trop violent, ont-ils tous martelé. Seul le chauffeur a encore survécu, mais il était gravement blessé. Les autres personnes tuées ont été longtemps coincées dans le véhicule, avant que les sapeurs-pompiers ne réussissent à les sortir de l’épave, détaille le journal.