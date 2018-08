3 recettes de grand-mère pour atténuer les vergetures

Dans la vie, les écarts de poids ou les grossesses peuvent laisser des traces sur la peau sous forme de vergetures. Il existe des recettes de grands-mères qui permettent de les estomper.



Recette à l’huile de rose musquée

La première consiste à mélanger 20 centilitres d’huile de jojoba, 10 centilitres d’huile de germes de blé et 10 centilitres d’huile de rose musquée. Après avoir mélangé l’ensemble, appliquez cette préparation matin et soir en effectuant de légers massages. Vous pouvez conserver cette préparation au réfrigérateur dans un flacon qui ne laisse pas passer la lumière. À noter que l’huile essentielle de rose musquée est déconseillée aux femmes enceintes.



L’huile d’amande douce ou l’huile de calophylle inophyle

Une alternative consiste à vous masser avec de l’huile d’amande douce ou de l’huile de calophylle inophyle.



Recette de la crème à l’huile d’amande douce

Enfin voici une recette pour réaliser une crème hydratante à l’amande. La première étape consiste à faire chauffer 30 g d’huile d’amande douce et une cuillère à café de cire d’abeille, le tout au bain-marie. Quand la cire a fondu, faites chauffer 30 g d’eau distillée jusqu’à 60 degrés. Versez ensuite l’eau dans l’huile hors du feu, tout en mélangeant. Vous obtiendrez alors une crème homogène. Mettez ensuite le récipient dans un bain d’eau froide tout en continuant de mélanger. Enfin ajoutez 6 gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse et 10 gouttes d’extrait naturel d’amande amère. La crème ayant totalement refroidie, vous pouvez en remplir de petits récipients hermétiques que vous pouvez conserver jusqu’à 2 mois au frais.















