3 remèdes naturels pour éliminer les acrochordons

Les acrochordons sont des petites excroissances de peau qui se forment souvent sur le cou, les aisselles, le visage ou toutes autres parties du corps. Découvrez nos remèdes pour éliminer les acrochordons naturellement:



Le vinaigre de cidre

Grâce à l'acide acétique qu'il contient, le vinaigre de cidre permet d'éliminer les acrochordons. Nettoyez bien et séchez votre peau, imbibez du coton avec du vinaigre de cidre puis appliquez sur l'acrochordon. Bandez avec du sparadrap et laissez agir. Faites ce remède toutes les nuits avant d'aller au lit. En journée, au moins deux fois, vous pouvez simplement mouillez un chiffon propre et frottez sur l'acrochordon jusqu'à ce qu'il tombe.



Le jus d'oignon et le sel

Hachez un oignon et placez-le dans un bol, ajoutez une cuillère à soupe de sel de mer. Fermez et gardez. Le lendemain, appliquez le jus sur la partie concernée et couvrez avec un sparadrap et laissez agir toute la nuit. Répétez cela jusqu'à ce que l'acrochordon tombe.



L'ananas et jus de citron

Dans un bol, écrasez un morceau d'ananas et ajoutez 3 gouttes de jus de citron. Imbibez du coton dans le liquide et appliquez sur les zones touchées. Répétez ce geste 3 fois par jour, jusqu'à ce que vous ayez le résultat souhaité.















