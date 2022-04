30 mille parrains rassemblés en une semaine : Idrissa Seck impressionne à Thiès

Idrissa Seck veut retrouver sa base affective. En une semaine, le Délégué régional du pôle parrainage de Benno bokk yaakaar dans la région de Thiès a collecté 30 mille parrains. Ce premier lot est remis au nom du Délégué régional, par Ass Babacar Guèye, à la Coordinatrice nationale, Mme Mimi Touré.



Une rencontre au cours de laquelle le président du Cese a fortement remercié le Président Macky Sall de lui avoir accordé sa confiance. Il a aussi souhaité, à la Coordinatrice nationale, une réussite totale dans sa mission.



Mme Aminata Touré, quant à elle, a magnifié la qualité de la collecte, ainsi que le nombre important de parrains déposé comme premier lot. Elle a vivement félicité le président Idrissa Seck et tous les responsables de Bby et de la grande majorité présidentielle.



L’opération de parrainage doit être aussi, d’après elle, un prétexte pour faire des portes à portes afin de mieux faire connaître les réalisations du président de la République aux populations. Une invite déjà matérialisée à Thiès, où Idrissa Seck est redescendu sur le terrain pour booster la coalition présidentielle.



En effet, il se rend tous les week-ends à Thiès où il accorde des audiences, effectue des visites de proximité et travaille avec tous les responsables de la coalition des départements de Thiès, Mbour et Tivaouane.



