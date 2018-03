30 milliards FCFA pour un meilleur accès des femmes à la terre au Sénégal

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Mars 2018 à 12:44

(Agence Ecofin) - 30 milliards de francs CFA. C’est, comme l’a déclaré le président de la République du Sénégal, Macky Sall (photo), le montant dont sera doté un programme destiné à promouvoir l’entrepreneuriat et l’emploi des femmes et des jeunes, notamment par un meilleur accès de la femme à la terre.



S’exprimant, le jeudi 08 mars 2018, à l’occasion des évènements marquant la célébration de la Journée internationale de la femme, le président sénégalais s’est voulu optimiste. « Nous allons démarrer un programme de 30 milliards FCFA à la fin de ce mois de mars, qui a pour objectif d’amplifier la promotion de l’entrepreneuriat et l’emploi des femmes et des jeunes. Nous allons reprendre les concertations sur la base de l’approche genre, afin que la femme rurale et la femme de manière générale puissent avoir accès au foncier, après la réforme du foncier », a-t-il notamment expliqué, selon des propos rapportés par l’Agence de Presse sénégalaise.



Dénommé UNIFORSHE (S’unir pour elle), ce programme devrait permettre, à terme, d’accroître la participation des femmes à l’économie du pays. Un objectif pour l’atteinte duquel le président Macky Sall souhaite une approche inclusive et participative. « Cette bataille pour la participation des femmes dans le développement de notre pays, de la sécurité et du respect des droits humains, doit être l’affaire de tous. Il reste beaucoup à faire sur la voie de l’autonomisation et de l’émancipation des femmes, surtout en milieu rural », a-t-il dit.

