307 milliards pour 20 000 véhicules entre 2000 et 2019 : Les folles dépenses de l’Etat en 2 décennies Entre 2000 et 2019, l'État et le secteur parapublic sénégalais ont acheté 20 000 véhicules pour 307 milliards de Fcfa, soit 1000 voitures par an à raison de 25 millions de Fcfa par voiture, selon L’Observateur. Pas moins 500 milliards de Fcfa, au total, ont été engloutis dans ce domaine ces 20 dernières années, ajoute le journal.

