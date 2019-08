31 435 109 F CFA: cause de la brouille entre la patronne de CESTI et le SAES/section CESTI

Qu’est-ce qui se passe entre la directrice du Centre d’études des sciences et techniques de l’information (Cesti) et le Syndicat autonome des enseignants du supérieur (Saes)/Section Cesti ? Une interrogation à laquelle SourceA tente de répondre.



En effet, d’après ce quotidien, au-delà de leur contentieux sur fond d’entorses, d’ordre pédagogique, au décret portant organisation et fonctionnement du Cesti, collées à la directrice, notamment autour des parchemins que Mme Cousson Traoré Sall est allée délivrer, à Cotonou, à 52 journalistes béninois, il y a un montant de 31 435 109 FCfa qui a fini de provoquer la déchirure entre les deux camps.

