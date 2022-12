31 décembre 2018 - 31 décembre 2022: Amadou Lamine Mbaye, ce que tu me disais sur Pelé et Messi! (Par Omar Sharif NDAO) Quatre (4) ans que tu es parti, mais toujours présent dans les cœurs. Amadou Lamine Mbaye "Petit", le vide est grand et l'on essaye de combler tant soit peu, ce qui est loin d'être évident. En ce 31 décembre 2022, je ne donne aucune nouvelle car je sais que tu es au courant là où tu es. Cependant, c'est un juste un rappel. Surtout de ce que tu me disais à propos de Pelé et de Messi.

Je peux dire que 2022 fait partie des années où beaucoup de choses se sont passées. Et pas des moindres. Je commence par celle qui te tient le plus à coeur. Cela se passe à Tivaouane car tu es censé savoir que depuis l'avènement de la crise sanitaire planétaire qu'est la Covid 19, toutes les cérémonies qui concernaient des milliers, voire des millions de personnes avaient été interdites. Pendant deux (2) ans, le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour avait interdit la tenue du Grand Gamou de Tivaouane. Avec les prières qu'il préconisait, la restriction a été finalement levée et cette année a vu des fidèles venus des quatre (4) coins du monde "envahir" la sainte ville de Tivaouane. Et de là haut, tu as applaudi des deux mains. Pour qui connaît ton ancrage à la Tariha et à Serigne Babacar Sy.



Une fois n'est pas coutume, la Coupe du monde 2022 s'est déroulée du 20 novembre au 18 décembre au Qatar et qui a vu la consécration de l'Argentine de Messi. De ce que tu disais du lutin argentin: "Mane waadji diakhalnama, yaram yeupeu football la. Loko bagne bagne ndaanane laa. C'est pourquoi si je ne supporte pas le Brésil, l'Argentine est ma deuxième équipe", me disait-il. Cerise sur le gâteau, l'Argentine a gagné la finale devant une équipe de France, ce qui a rendu la victoire plus belle pour Amlam. Il aurait certainement aimé l'éclosion de Mbappé car il est objectif et puriste dans l'âme.



Décès de Pelé



Petit est parti le 31 décembre, Pelé le 29 décembre et onze (11) après la Coupe du monde. Tout un symbole. L'ayant toujours considéré comme le meilleur joueur de tous les temps, la disparition du Rei est un clin d'oeil.



Pour terminer ma Revue annuelle, je ne pouvais chuter sans te féliciter du titre obtenu par ton ami et frère Omar Pène, honoré par l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) avec la "Place Omar Pène". Non sans te rappeler qu'il était dévasté le 31 décembre 2018, après t'avoir invité le 24 décembre de la même année.



Omar Sharif NDAO, Journaliste

