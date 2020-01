31 janvier 2001 et 2012 : l’Université Chiekh Anta Diop se souvient de Balla Gaye et de Mamadou Diop Ce 31 janvier 2020 marque de tristes anniversaires pour l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il correspond, en effet, aux décès de deux étudiants, dont l’un, Balla Gaye, a été tué lors d’une manifestation sur le campus, et l’autre Mamadou Diop, tué à la Place de la nation, lors d’une autre manifestation contre la candidature de Me Abdoulaye Wade.

Mais pour Balla Gaye, le crime est resté impuni, puisque le policier Tiendéla Ndiaye qui avait été arrêté pour le meurtre du jeune étudiant sera blanchi 10 mois après.

Quant à Mamadou Diop, il a fallu attendre 7 ans pour que les responsables de sa mort, le policier Tamsir Ousmane Thiam, qui conduisait le camion et Wagane Souaré qui conduisait les opérations à la Place de l’Obélisque, soient arrêtés. L’Etat du Sénégal, avait également condamné à payer 20 millions de francs à la famille du défunt.



