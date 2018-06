31e édition de la Ziarra annuelle de Al Akhmadiya : le Ministre Oumar Guèye désigné pour conduire la délégation du gouvernement

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Juin 2018 à 12:24 commentaire(s)|

Le Ministre de la Pêche et de l’Economie maritime et coordonnateur départemental de Rufisque Oumar Guèye a conduit la délégation du gouvernement, hier, le samedi 2 juin, à la 31e édition de la Ziarra annuelle de Akhmadiya. Il était en compagnie de Ismaïla Madior Fall, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, de l'honorable député Souleymane Ndoye et l'ensemble des maires responsables du département de Rufisque.