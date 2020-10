32 flacons de lubrifiants, 9 tests Vih-Sida, 10 préservatifs mis sous scellés

Les policiers ont trouvé dans l’appartement meublé composé de trois chambres et d'un salon, 32 flacons de lubrifiants, 9 tests VihSida, 10 préservatifs, un paquet de lingettes, deux alliances en métal blanc, 1 bouteille de shampoing, une boîte de maquillage, un paquet de pose-cils, 3 boîtes de rouge à lèvres, 5 colliers en métal jaune, une bouteille de gel fixateur de cheveux, 3 bouteilles de parfum et un support pour prise de vidéos et de photos. Selon dos sources de "L'As", il y avait deux cérémonies organisées dans ledit appartement. Un mariage et un anniversaire.



Les homosexuels, quant à eux, étaient habillés en tenues décontractées, culottes, T-Shirt. La fouille de leur téléphone a permis de découvrir des images pornographiques. Pour rappel, c’est à la suite d’une dénonciation anonyme que la police a été mise au courant d’un mariage homosexuel qui se préparait. En collaboration avec les voisins, les limiers sont parvenus à les épingler. Les faits se sont passés samedi dernier. A 4 heures du matin, la police alertée tombe sur des jeunes garçons, dans un appartement sis à Sacré-Cœur, célébrant un mariage homosexuel et un anniversaire. Ils étaient 25 garçons âgés entre 18 et 30 ans.

