32ème Ziarra de Bambilor: Le Khalife prône le patriotisme et le respect des Institutions La 32ème édition de la ziara dédiée à Feu Thierno Djiby Ousmane Ba a clôturé ses festivités, ce samedi 3 février 2024, mettant en lumière des discours poignants du Khalife général de Bambilor. Sous le thème "le comportement à tenir face à la crise des valeurs", la cérémonie a rassemblé des autorités locales, administratives, religieuses et coutumières.

Rédigé par leral.net le Lundi 5 Février 2024 à 19:32 | | 0 commentaire(s)|

Le Khalife de Bambilor, Thierno Amadou Ba, a souligné l'importance du thème choisi, axé sur la préservation des enseignements religieux fondamentaux tels que la droiture, l'honnêteté, l'entraide et la solidarité. Dans un discours empreint de sagesse, il a appelé à l'engagement collectif des différentes communautés religieuses face aux défis actuels, évoquant la crise des valeurs touchant des domaines variés de la vie quotidienne.



Lors de la cérémonie officielle, le Khalife a dénoncé les maux qui entravent la société sénégalaise, citant la fraude, la malhonnêteté, l'incivisme et la corruption qui atteignent même les institutions de la République. Thierno Amadou Ba a souligné l'impact de ces problèmes sur la confiance publique, déplorant le déclin de l'éthique professionnelle et la perte de civisme.



Le chef religieux a également mis en avant la montée de l'individualisme excessif, la dégradation des relations familiales, et la violence résultant de la frustration des jeunes face à l'incertitude de leur avenir. Il a exprimé sa préoccupation face à la défiance envers les institutions et a appelé à un rétablissement de la confiance sociale.



Face à ces défis, le Khalife, Thierno Amadou Ba, a encouragé à ne pas succomber au découragement, soulignant le rôle crucial du comportement religieux dans la restauration de l'éthique et de la moralité. Il a proposé des solutions, dont le retour aux enseignements religieux fondamentaux et la promotion de l'exemplarité personnelle dans toutes les sphères de la vie.



La Ziara a également été l'occasion pour le Khalife de Bambilor d'alerter sur les risques d'intolérance religieuse, appelant à préserver la coexistence pacifique entre différentes religions et confréries au Sénégal. Thierno Amadou Ba a lancé un appel fervent à l'unité, à la paix et à la sérénité en vue des élections présidentielles. Il a souligné l'importance de l'engagement pacifique dans le processus électoral, il a appelé à un dialogue ouvert et respectueux pour construire un avenir meilleur, façonnant ainsi un exemple de démocratie pour la région et le monde entier.



Birame Khary Ndaw



