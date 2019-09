32ème traversée Dakar-Gorée ce dimanche - Des centaines de nageurs sont attendus... L'île de Gorée sera demain dimanche 29 septembre, le point de ralliement des passionnés de natation, avec la 32e édition de la fameuse traversée Dakar-Gorée. Cette compétition qui se disputera sur deux tableaux selon les responsables de cette discipline. Des centaines de nageurs sont attendus à cette compétition.

La catégorie A sera composée des professionnels et licenciés sur un parcours de 5,2 kilomètres. Ces derniers vont prendre départ à 11h45 à la plage de la Voile d’or pour rallier.

Pour la catégorie B, le coup d'envoi sera donné au même endroit 15 minutes après. Ce groupe verra la participation des licenciés et amateurs sur une distance de 4,5 kilomètres.

Les vainqueurs de la précédente édition en l'occurrence Adama Thiaw Ndir de l’ASFA et Ndèye Tabara Diagne de la BCEAO seront également de la partie.

Cette compétition vielle de plus de trente années est aussi très attendue par des professionnels étrangers.

Pour rappel, la traversée Dakar a permis à plusieurs jeunes nageurs de représenter le Sénégal dans les compétitions internationales.



