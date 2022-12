34 Sénégalais de la Diaspora tués en 2022

L’année 2022 qui s’achève, aura été très meurtrière pour les Sénégalais de l’étranger. En dehors des morts naturelles, au moins 34 de nos compatriotes de la Diaspora ont été assassinés ou ont perdu la vie dans circonstances suspectes ou non encore élucidées.



Selon Horizon sans frontière (HSF) qui dresse la liste macabre, la plupart des décès ont eu pour cadre l’Europe (64%) suivie respectivement de l’Afrique (17,6%), l’Amérique latine (11,7%) et les USA (5,8%).



En 2021, 25 Sénégalais ont été assassinés ou sont morts dans des circonstances troubles dans la Diaspora, selon le décompte d’Horizon sans frontières (HSF).



Ce nombre est en nette hausse comparé à l’année précédente (2020), où l’ONG en avait dénombré 28 morts.



En terme de statistiques, il y a eu beaucoup plus de morts en Europe qui totalise 60%, suivi des Etats Unis d’Amérique (USA) 24%. Sur le continent, en Afrique, on déplore 16% des victimes, rapporte Senenews.