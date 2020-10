35 candidats à l'émigration clandestine interpellés à Saint-Louis

Les éléments de la Compagnie de police de Saint-Louis ont arrêté 16 Sénégalais, 14 Guinéens et 5 Gambiens, en partance pour l’Espagne.



L’opération a été menée le dimanche 12 septembre 2020, dans la Langue Barberie et à la plage, à côté de Zebra bar.



Au total, 35 candidats à l'émigration clandestine, une pirogue de 25 mètres, 1060 litres de carburant et 1 moteur de 60 cv Yamaha, ont été interceptés.







