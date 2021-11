35e édition des Régates de Saint-Louis: Babacar Gaye "baptise sa pirogue" de Lodo Après avoir appuyé à hauteur de 2 millions 500 mille FCfa le comité d'organisation des traditionnelles Régates dont l'édition 2021 est prévue ce samedi 20 novembre, M. Babacar Gaye, administrateur du Fonds de développement des transports terrestres, parrain d'une pirogue du sous quartier de Lodo, a offert une enveloppe de deux millions FCfa (2.000.000) aux responsables du sous quartier, qui ont bien voulu donner son nom à une de leurs pirogues qui va concourir aux régates.

L' adjoint au maire chargé des Sports, Lamine Ndiaye accompagné du chargé de mission Ngom Seck et d'une forte délégation, a représenté le parrain en se rendant d'abord au siège du sous quartier à Lodo, avant d'aller au bord du fleuve où les pirogues dont jalousement gardées en attendant le jour J.



Lamine Ndiaye s'est dit honoré de conduire la délégation et a remercié Babacar Gaye, qui est un fils du quartier et qui appuie les populations de la Langue de Barbarie.



Le chargé des Sports de la commune a rappelé l'importance que revêt le fait d'être le parrain d'une pirogue lors des traditionnelles Régates, qui selon lui, est un événement culturel et sportif très important pour Guet Ndar et Saint-Louis.



Il a appelé les deux parties au fair-play.



Lamana Dieng, porte-parole du sous quartier de Lodo a remercié Babacar Gaye qui, selon lui, est entré dans l'histoire des régates, en posant un acte jusque là jamais réalisé par un parrain, à qui il a promis la première place.

La délégation a également rendu visite aux responsables du sous quartier de Pondokholé, pour leur remettre une enveloppe symbolique de 200 mille FCfa en guise de soutien.



Auparavant , le sous quartier de Dack qui ne participe pas à l'édition 2021, avait reçu également 500 mille FCfa.



Rendez-vous est donc pris ce samedi sur le quai Henry Jay pour la 35e édition des Régates, qui allient sport et culture et qui fait partie des événements majeurs de la ville de Mame Coumba Bang.











Adama Sall (Saint-Louis)

