3e candidature : La réplique de Dr. Abdourahmane Diouf à Me Aissata Tall Sall La question d'une éventuelle troisième candidature du Président Macky Sall continue de faire débat. Suite aux propos tenus par Me Aïssata Tall Sall, dimanche, Dr. Abdourahmane Diouf a tenu à porter la réplique.

De passage sur l’émission "Grand Jury" de la rfm, Me Aissata Tall Sall a déclaré que la coalition Benno, avait organisé un séminaire pour sa restructuration et se mettre en ordre de bataille. Elle dira que leur candidat « sera celui que choisira Benno ».



Elle a même avancé que la question de la 3e candidature est déjà réglée et que celle-ci « n'est ni juridique, ni politique, mais strictement mathématique ». La réplique de Dr. Abdourahmane Diouf n'a pas tardé.



« Je voudrais rappeler, très courtoisement, à la juriste Maître Aissata Tall Sall, qu'il n'y a pas eu de nouvelle Constitution au Sénégal en 2016. Notre dernière Constitution date de 2001 et avait déjà consacré la limitation des mandats à deux. La disposition sur le nombre de mandats n'a pas bougé depuis lors. Juridiquement Vôtre ! », a précisé le patron de Awalé.













