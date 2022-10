3e candidature de Macky Sall en 2024: "Je serai la première à l'accompagner" (Aïda Ndiongue)

En conférence de presse ce vendredi, la présidente du Réseau des amis et sympathisants de Aïda Ndiongue s’est prononcée sur l’actualité brûlante, notamment sur la problématique liée à la vie chère et aussi politique, notamment l’Assemblée nationale. Cette conférence de presse, organisée par l’ancienne sénatrice, Aïda Ndiongue, s’est déroulée en présence de Dr. Cheikh Kanté, ministre chargé du suivi du Plan Sénégal émergent.



La question brûlante de la troisième candidature du Président Macky Sall a été évoquée par la présidente de RASAN. « Mon compagnonnage avec le Président Macky Sall est basé sur la sincérité. Une relation entre frère et sœur et un compagnonnage pour l’assistance permanente des Sénégalais. C’est pourquoi je suis toujours en phase avec lui sur ses politiques, sa vision et son engagement. C’est une chance pour le pays », soutient Aïda Ndiongue.



Ainsi, pour l’éventuelle 3e candidature du Président Macky Sall, Aïda Ndiongue sera claire : « J e suis une personne reconnaissante. Macky a beaucoup fait pour moi. Si le Conseil constitutionnel valide sa candidature en 2024, je serais la première à me mettre à ses côtés pour le soutenir en 2024 …», conclut la présidente du RASAN.