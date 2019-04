3e jour de procès des Thiantacones: les épouses de Cheikh Bethio Thioune à la barre ce jeudi

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Avril 2019 à 12:46 | | 0 commentaire(s)|

Le Procès de Cheikh Béthio Thioune et de ses disciples, inculpés dans l’affaire du double meurtre de Médinatoul Salam survenu en avril 2012 se poursuit au tribunal d'instance de Mbour, Après l'audition de six (6) prévenus hier-mercredi, deux épouses de Cheikh Bethio Thioune feront face au juge, ce jeudi pour donner leur version des faits. Il s'agit de la célèbre Sokhna Aïda Diallo et de sa co-épouse Adja Déthié Pène.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos