3e mandat : Cheikh Issa Sall encourage une potentielle candidature du Président Macky Sall Le Forum initié par la jeunesse de la coalition sur les opportunités de financement, d’employabilité et d’insertion, a servi de tribune pour Cheikh Issa Sall, pour louer le leadership et les nombreuses réalisations du chef de l’Etat depuis son ascension à la magistrature suprême.

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Novembre 2022 à 10:28 | | 0 commentaire(s)|

Du Train express régional (Ter) à la découverte du pétrole et du gaz, en passant par les infrastructures routières, les mesures sociales, les universités, les projets et programmes (Promovilles, Pacasen, Puma, Pudc, Proegep) au profit des collectivités territoriales. Ces actions n'ont pas laissé indifférent le maire de Mbour. Ce dernier n'a pas manqué de porter son choix sur le président de la République, Macky Sall, pour la présidentielle de 2024.



« La coalition Benno Bokk Yakaar demande solennellement au Président Macky Sall, de se présenter en 2024 pour son deuxième "quinquennat", pour continuer son œuvre salutaire », a déclaré Cheikh Issa Sall.



Poursuivant, le maire de Mbour a estimé que le Sénégal a encore besoin de lui : « L’Afrique a encore besoin de vous. La jeunesse veut la continuité pour une exploitation judicieuse de nos ressources pétrolières et gazières, dans la paix et la stabilité », a déclaré le coordonnateur communal de Benno Bokk Yakaar.











