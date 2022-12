3e mandat: Déthié Fall rejette le discours de Macky Sall

Les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi rejettent le discours du Président Sall sur la question du 3e mandat.



«Le troisième mandat n’est pas la volonté du président Macky Sall Mais, celle du peuple qui est resté debout. Il ne fera pas un troisième mandat et il le sait. Il faut qu’il arrête, avant qu’il soit trop tard.



Nous restons plus que jamais debout et nous lui disons que la question du troisième mandat est une question de droit. Et nous l’attendons de pied ferme à Dakar», déclare Déthié Fall.