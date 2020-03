3e mandat: Mame Mbaye Niang demande la destitution de Dionne, Mimi, Mbaye Ndiaye et Amadou Bâ

Invité de l'émission Sen Jotaay de la Sen Tv, Mame Mbaye Niang réclame, rapporte Tribune, la destitution de l'Apr de Boun Abdallah Dionne, Aminata Touré, Mbaye Ndiaye et Amadou Bâ.



Le chef de cabinet du chef de l'État renseigne que Mahammad Dionne et Mbaye Ndiaye, qui ont parlé du 3e mandat, n'ont pas été mandatés par Macky Sall.



L'ex-maire des Parcelles Assainies, ajoute-t-il, "a agi en qualité d'expert".



À propos d'Amadou Bâ, Mame Mbaye Niang lui demande de rester coi s'il n'a rien à se reprocher. "C'est seulement ainsi que rien ne lui arrivera sil sait sa place à tenir", menace-t-il.



Il n'a pas épargné Mimi Touré qui, à ses yeux, n'a jamais été la directrice de campagne de Macky Sall. "Elle a rallié après la victoire de l'Apr. Par la suite, elle a rejoint les rangs", a-t-il souligné.



Mame Mbaye Niang demande à ces derniers d'avoir "l'honnêteté" et la "loyauté" de sortir de l'Alliance pour la République et de tenter l'aventure avec leur amis.

