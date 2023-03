3e mandat/ Ndeye Fatou Ndiaye Blondin Diop accuse : « Le Sénégal est dans l’impasse »

Elle a également critiqué les mesures répressives du gouvernement, comme le fait de faire sauter le chef d’État-major de la gendarmerie à quatre mois de la retraite. « Ce qui fait qu’on emprisonne des gens. Et, à chaque fois qu’il y a une manifestation, il y a l’armada qui sort. On dirait qu’on est en guerre. Tout ça, c’est le 3e mandat. On se rend compte qu’on est vraiment dans l’impasse », a-t-elle regretté.



Ndeye Fatou Ndiaye Blondin Diop a regretté le manque de dialogue et a souligné que la volonté de rassembler l’opposition est une étape nécessaire pour remettre le Sénégal sur la voie démocratique. Elle a proposé qu’un rapport de force soit établi sur le terrain pour atteindre cet objectif.



Elle a également critiqué la façon dont les différents volets de la politique ont été ignorés lors des précédents dialogues, se concentrant plutôt sur des questions spécifiques telles que la situation de Karim Wade et le processus électoral. Elle a souligné que la question du 3ème mandat avait été résolue. Mais, qu’elle est devenue aujourd’hui, un problème.



Ndeye Fatou Ndiaye Blondin Diop a conclu en se demandant s’il était possible de dialoguer avec le gouvernement actuel qui s’entête à empêcher Ousmane Sonko de se présenter à l’élection présidentielle, en multipliant les procès contre lui. Selon elle, le Sénégal est dans l’impasse, et il est temps d’agir pour remettre le pays sur la voie de la démocratie.