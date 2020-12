3e mandat de Macky Sall en 2024 / Aliou Sané de "Y en a marre": « Il partira de gré ou de force»

Le mouvement citoyen « Y en a marre » est plus déterminé que jamais à barrer la route au président de la République, Macky Sall contre un 3e mandat. Son coordonnateur Aliou Sané l’a fait savoir ce jeudi, à l’émission Rfm dont il était l'invité. Selon lui, « il partira de gré ou de force en 2024 ».



« Macky Sall, il partira et c’est à lui de choisir de quelle manière. Mais, il partira. Est-ce qu’il partira par la grande porte pour qu’il reste dans les annales de l’histoire politique du Sénégal comme ce président qui, au bout de 2 mandats, a respecté ses engagements et, est parti. C’est un jeune politique, il a la possibilité de revenir. Ou bien, il marche sur des cadavres pour partir », a déclaré M. Sané.



Cependant, Aliou Sané est d’avis que la jeunesse africaine doit unir sa force pour lutter contre ce qu’il appelle la pandémie du troisième mandat. « En tant que jeunesses africaines, quel doit être notre rôle, comment est-ce qu’on doit questionner notre engagement et nos modes d’action à la lumière de cette poussée autocratique en Afrique pour en finir avec le Covid-3, c’est-à-dire le 3e mandat »

