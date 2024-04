3ème édition du concours «Ayute Africa challenge» : Un soutien aux porteurs de projets innovants pour l’agriculture

Heifer Sénégal a présenté hier sa troisième édition du concours «Ayute Africa challenge». Après le panel, la campagne digitale, les inscriptions ont été lancées depuis le 15 mars et les porteurs de projets Agri-Tech peuvent soumettre leur candidature jusqu’au 30 avril.



D’après le directeur national Heifer Sénégal, Daouda Ndao, le concours «Ayute Africa challenge» est ouvert aux jeunes sénégalais âgés de 18 à 35 ans qui proposent des solutions innovantes, efficaces et adaptées aux défis environnementaux et socioculturels auxquels sont confrontés les petits exploitants agricoles au Sénégal.



L’édition 2024 tourne autour de 5 projets innovants. «Heifer Sénégal invite ainsi les jeunes à participer en masse à Ayute africa challenge Sénégal, qui leur offre un financement ainsi des opportunités de formation, de renforcement de capacités et de découvertes», at-il déclaré.



Lancé en 2021, Ayute Africa chalenge est une compétition qui encourage les jeunes innovateurs de l’Agri Tech à participer à la transformation de l’agriculture en la rendant attractive et pourvoyeuse d’emplois pour la jeunesse.

