3ème mandat de Macky Sall : Pourquoi Idrissa Seck ne s’y prononcera jamais Contrairement à son nouveau mentor, Macky Sall qui refuse de se prononcer sur le troisième mandat au motif que le moment ne s’y prête pas, Idrissa Seck, lui ne peut pas en parler à cause de son avenir politique.

Si Idrissa Seck ou « mbourou » le pain s’est retrouvé avec Macky Sall ou « soow » le lait, il ne se prononcera pas de sitôt sur la question du 3ème mandat. Si pour Macky Sall, c’est le moment qui ne s’y prête pas, c’est tout autre pour Idrissa Seck.



La question du 3ème mandat est comme un couteau à double tranchant pour le président du CESE. Si Idrissa Seck déclare qu’un 3ème mandat n’est pas possible pour son mentor Macky Sall, il pourrait subir le sort des Sory Kaba, Me Moussa Diop, qui ont été limogés de leurs postes pour avoir déclaré que ce mandat en cours et le dernier pour Macky Sall. Idrissa Seck qui a accepté de se retrouver avec Macky contre l’avis de grands responsables de Rewmi et de beaucoup de militants du parti, n’est pas celui qui va verser du sable dans le plat de « mbourou ak sow » qu’il est entrain de déguster avec Macky.



Si Idrissa Seck ne se prononcera pas contre le 3ème mandat, il ne le cautionnera pas non plus à travers une déclaration. Ceux qui essayeront de lui poser la question se rendront compte de cela. Pour son avenir politique, Idrissa ne déclarera pas de sitôt qu’il est pour un 3ème mandat de Macky Sall.



Si avant de rejoindre Macky Sall, il a demandé et obtenu le limogeage de tous ceux qui étaient pressentis pour succéder au président Sall, c’est parce que justement Idrissa Seck a voulu se mettre à leur place.



En fait c’est pour se positionner dauphin de Macky Sall qu’il lui a demandé de se débarrasser des responsables qui pourraient le gêner. Autrement dit, de faire le vide autour de lui. Dans les termes du deal qu’il a avec Macky Sall, on apprend que la question de la succession est au centre des négociations qu’ils ont eues à Paris avec la bénédiction d’un marabout qui a joué les médiations.



En attendant de livrer sa position sur cette question, Idrissa Seck pleure son collègue au Cese, Cheikh NGaido Ba. En lui rendant un hommage, il a présente ses condoléances à Macky Sall, à tous les membres du CESE, conseillers comme personnel, et au peuple sénégalais tout entier, en particulier au monde des Arts et de la culture dont Cheikh Ngaïdo Ba fut une icône.

