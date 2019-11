3ème mandat de Macky Sall : le parlement Pafricain préoccupé par le sujet Le Parlement Panafricain, qui regroupe 55 États et plus de 200 députés est préoccupé par un éventuel troisième mandat du président Macky Sall. C’est ce qu’a révélé le député de la majorité, Me Djibril War dans un entretien accordé à Source A.

« Certains collègues députés m'interpellent à propos de cette rumeur prêtée à Macky Sall de convoiter un troisième mandat. Mais, je les rassure que ce n'est pas dans l'idée du chef de l'État », a, en effet, déclaré l’avocat.

La tension déjà vive en Guinée à propos d’un troisième mandat du président Alpha Condé a sans doute ravivé cette préoccupation.



