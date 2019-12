3ème mandat de Macky sall : « le président de la république nous a formellement interdit de nous prononcer sur ce débat », déclare Alioune Fall Le ministre conseiller Alioune Fall refuse de prononcer sur la polémique sur un éventuel troisième mandat du président Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Décembre 2019 à 12:07 | | 0 commentaire(s)|

« Le président Macky Sall nous a formellement interdit de nous prononcer sur ce débat-là », a, en effet, dit Alioune Fall dans l’émission Grand Jury de ce dimanche.

Et d’ajouter « il y a certaines personnes qui ont voulu imposer ce débat ». Sur un éventuel combat de succession au sein de l’Apr, l’ancien journaliste déclare, « je n’ai aucun élément qui peut me permettre de dire que c’est une réalité avérée sur laquelle je peux me prononcer ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos