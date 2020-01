3ème mandat : « le président de la République donne raison à Serigne Mbacké », selon Moustapha Diakhaté La déclaration du chef de l’Etat à propos d’un éventuel 3ème mandat a fait réagir Moustapha Diakhaté.

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Janvier 2020 à 11:19 | | 0 commentaire(s)|

«Le Président de la République donne raison à Serigne Mbacké Ndiaye lorsqu’il déclare qu’en annonçant qu’il ne sera pas candidat à un troisième mandat ‘‘son gouvernement ne travaillera plus et chacun d'entre eux n'aura qu'en ligne de mire les élections présidentielles de 2024’’.

C'est l'alibi du canard boiteux que Serigne Mbacké Ndiaye a utilisé pour proposer l'abrogation de la norme constitutionnelle selon laquelle ‘‘nul ne peut avoir plus de deux mandats présidentiels consécutifs au Sénégal’’», a posté sur sa page Facebook, l’ancien ministre conseiller du chef de l’Etat.



