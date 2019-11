4 photos: Regardez l'état de délabrement du stade Léopold Senghor Le ministre des sports avait promis la réfection du stade Léopold Sédar Senghor mais jusque là rien n'est fait. En plus, des événements et manifestations continuent d’y être organisé. Le rappeur DIP y annonce même un grand concert en Décembre.



Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Novembre 2019 à 13:44

On pourrait se demander quel serait l'impact de tels évènements organisés dans un stade qui nécessite déjà des grands travaux. Le syndrome du stade Demba Diop plane sur le stade Senghor si rien n'est fait.Il ne faudrait pas attendre qu’il y ait des morts ou des blessés graves pour ensuite brandir le fameux «ndogeulou yalla leu »(c'est la volonté Divine).

Le Stade Léopold Sédar Senghor est un complexe multifonctionnel de 60 000 place ouvert depuis 1985, à cause de son impraticabilité, l'équipe nationale A de Football joue ses matchs à domicile au stade Lat Dior de Thiès qui n'a qu'une capacité de 15000 places.









