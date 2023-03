400 personnes arrêtés sur l’ensemble du territoire : des leaders Yewwi en visite aux manifestants arrêtés Reparler des manifestants arrêtés, c’est aussi livrer des statistiques. D’après les chiffres de Yewwi Askan wi (Yaw) dans le département de Dakar, 100 jeunes sont en garde à vue au commissariat central de Dakar, 10 à la gendarmerie de Thiong, 18 au commissariat de Rebeuss, 2 au commissariat du Plateau, 40 au commissariat des Parcelles Assainies, 34 à la gendarmerie de Ouakam et 21 à la Gendarmerie de la Foire.

Selon « L’as » qui relaie l’info, les responsables de Yaw dénoncent l’attitude des agents du commissariat des Parcelles Assainies (Unité 15) qui ont refusé qu’on apporte à manger aux 40 interpellés toute la journée du samedi.



Dans le département de Pikine, 8 individus sont en garde à vue dont 4 mineurs, 15 à Keur Massar, 20 à Tivaouane, 18 Bignona, 7 à Oussouye, 50 à Ziguinchor, 2 à Kaolack qui sont déjà sous mandat de dépôt, 3 au commissariat de Mbacké, 13 déférés en retour de parquet à Diourbel.



A Saint-Louis, 7 individus sont envoyés en prison et 7 sont en retour de parquet et 6 en garde-à-vue. A Bounkiling, 11 manifestants sont interpellés et deux à Keur Massar.



Restons avec les arrestations des jeunes de l’opposition pour dire qu’ils sont plus de 400 dans les commissariats de police et brigades de gendarmerie.



Selon le journal, les leaders de Yewwi Askan wi ont fait hier le tour de plusieurs commissariats et brigades de gendarmerie pour rendre visite aux concitoyens arrêtés lors des manifestations.



Ils sont aujourd’hui plus de 400 personnes injustement détenus, de l’avis de Dr Cheikh Tidiane Dièye accompagné par Déthié Fall, Habib Sy, Cheikh Tidiane Youm, Bassirou Diomaye Faye etc. Ils leur ont apporté leur soutien et la solidarité de tout le peuple sénégalais.



Les leaders saluent leur sérénité et leur dignité dans cette épreuve qui leur est imposée par Macky Sall. Ils promettent de ne ménager aucun effort pour qu’ils soient libres bientôt et retournent au combat pour la sauvegarde de notre démocratie.



