48èmes Assises de l’UPF : Madiambal Diagne reçu par le Premier ministre du Cameroun Joseph Dion Ngute

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Février 2019 à 09:45

Le journaliste sénégalais Madiambal Diagne, président du bureau international de l'Union de la presse francophone (UPF), accompagné de la secrétaire générale, l’Arménienne Zara Nazaria et d’une délégation de la section Upf Cameroun dont Aimé Robert Bihina est le président, ont été reçus par le Premier ministre du Cameroun Joseph Dion Ngute, en prélude à la perspective de l’organisation des 48èmes assises de de l'Union de la presse francophone (UPF), prévues les 18 au 22 novembre 2019.



Le Premier ministre du Cameroun Joseph Dion Ngute, a, lors de cette audience, confirmé officiellement que le gouvernement camerounais s'est engagé à accompagner l’organisation des 48èmes assises de de l'Union de la presse francophone (UPF).



Le journaliste sénégalais, administrateur général du Groupe Avenir communication, a été reconduit, le 9 octobre 2018, au poste de président du nouveau bureau international de l'organisation pour un troisième et dernier mandat de deux ans.



Madiambal Diagne, seul candidat au poste de président du bureau international, avait totalisé quarante-neuf voix sur cinquante, soit 99% de voix. Estimant que sa réélection « est une marque de confiance qui doit le pousser encore à hisser plus loin l'organisation», le président de l’UPF avait promis d'«élever les standards de performances de l’UPF» , avant de lancer : « Il y a une forte attente qui ne mérite pas d’être déçue ».



Créée le 13 mai 1950, au départ sous l’appellation d’Association internationale des journalistes de langue française, l’UPF est la plus ancienne association francophone de journalistes reconnue par les organisations internationales (ONU, Unesco, ACCT…).



L’organisation regroupe plus de trois mille journalistes, responsables et éditeurs de la presse écrite et audiovisuelle répartis dans cent dix pays du monde. Ses quarante-septièmes assises, ouvertes le 9 octobre de l'année dernière, se sont tenus sur le thème « Médias et migrations » et ont pris fin le 12 octobre 2018.













Massène DIOP Leral.net





