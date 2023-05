Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici 4e édition de la Brvm Awards: Michaélou Bâ, Directeur général du Groupe, représente bien Leral Média au Togo Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Mai 2023 à 22:49 | | 0 commentaire(s)| La 4e édition de la Brvm Awards, axée sous le thème, “Marché des capitaux et résilience économique” a démarré ce mercredi à Lomé, au Togo. L’évènement est d’ailleurs placé sous le haut patronage du président de la République, Faure Essozimma Gnassingbé. Le groupe Léral Média, dont le site de référence Leral.net est choisi parmi les nominés dans la catégorie du Prix du Media financier de l’année, est bien représenté à Lomé, au Togo, par son Directeur général, Michaélou Bâ.

La 4e édition de la Brvm Awards est en train d’être pleinement vécue à Lomé, au Togo. Plusieurs personnalités et sommités intellectuelles, venues de beaucoup de pays d’Afrique et du monde, assistent présentement, aux activités de la Banque régionale des valeurs immobilières (Brvm).



Après l’allocution d’ouverture du président de la République du Togo, plusieurs panels ont été engagés par les experts. Ainsi, il a été tenu ce matin un panel sur le thème, “ Amélioration du cadre réglementaire et nouve,aux acteurs: Quels bénéfices pour le marché financier régional?”.



D’autres panels ont suivi, dont l’un portant sur: “Inflation, hausse des taux, ralentissement de la croissance: Quel impact sur le système financier de l’Uemoa ?”. Et, le 3e panel, développé dans l’après midi, a porté sur: “Le marché financier régional face au défi de l’intégration des places financiers et des systèmes de paiement”.



Ailleurs, il a été projeté, demain jeudi, d’échanger dans le cadre de ces panels, sur la titrisation, la notation, les produits dérivés, les matières premières: Quelles perspectives pour le développement du marché financier de l’Uemoa ?”. Les experts vont aussi, tabler autour du thème, “Solutions innovantes pour le financement des Pme: Quelles synergies entre les banques et les marchés capitaux?”.



Et le dernier panel, devant clôturer les travaux d’atelier, s’intéressera au “Financement durable, financement des femmes, réduction des inégalités sociales: Quels instruments et quel rôle pour le marché financier régional de l’Uemoa ?”.



Ainsi, l’ensemble des travaux seront bouclés demain jeudi, par un dîner de gala qui consacrera la remise des prix.



Prions pour le sacre du Groupe Léral Média...





