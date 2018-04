4e jour du procès d’Imam Alioune Ndao: Poursuite de l'interrogatoire des accusés

Le procès des présumés terroristes se poursuit ce jeudi 12 avril devant la chambre criminelle spéciale de Dakar. Suite de l’interrogatoire d’audience des accusés.



9h 18 mn : Arrivée d’Imam Alioune Ndao et ses présumés complices dans le box des accusés accompagnés par plusieurs forces de sécurité en cagoule. Ils sont rejoints sur les lieux par deux de leurs conseils. Après quelques échanges avec certains d’entre eux, les robes noires rejoignent leur place. Au moment où, imam Alioune Ndao, vêtu d’un caftan de couleur blanche, bonnet de couleur marron cette ci fois sur la tête est assis sereinement sur sa chaise après avoir salué ses quelques soutiens qui sont dans la salle depuis le box par un « Assalamou Aleykoum ». Il ne reste que trois forces de sécurité dans le box.



10h 03 mn : le juge et la composition du tribunal entrent dans la salle d’audience. Tous les accusés rejoignent leurs siègent installés devant le juge sur demande de celui-ci.



10h 07 mn : l’interrogatoire du 4e accusé Abdou Khakim Mbacké Bao se poursuit avec les avocats



Me : tu confirmes que tu avais dit aux enquêteurs comme devant le magistrat instructeur que tu étais parti au Mali pour gagner de l’argent et non pour faire le Jihad ?



Acccusé : Oui.



Me : Est-ce que tu avais dit aussi que c’est imam Alioune Ndao qui t’avais influencé à travers ses prêches pour aller faire le jihad?



Accusé : non je n’avais pas dit ça, je n’ai eu à rencontrer imam Alioune Ndoa qu’une seule fois. Et c’était lors d’une conférence.



Me : tu as été soumis à un examen psychiatrique.



Accusé : non. Je n’ai aucun problème mental. J’étais alité suite à mon arrestation. Ceux sont des boutons qui étaient sortis sur mon corps. Et on m’a interné au pavillon spécial.



Me Ousmane Thiam : j’ai lu dans un journal de la place que c’est toi qui a dit que tu eu à exécuter des personnes. Et tu étais spécialiste en explosif de voitures?



Accusé : je n’ai jamais dit ça. On m’avait juste initié à le faire



Procureur : Combien de fois tu eu à envoyer de l’argent à ta femme depuis le mali?



Accusé : deux fois. 70 mille francs et 90 mille.



Procureur : je vois que tes conseils veulent de prendre comme quelqu’un qui a des troubles mentaux



Accusé: je ne suis pas un fou. Je jouis de toutes mes facultés mentales.



Me : nous voulons monsieur juge son dossier médicale.



Juge : après je vais vous le communiquer maître



10h 25 mn : 5e accusé Saliou Ndiaye alias Baye Zale à la barre, né en 1984 à Kaolack, marié à deux épouses, père de trois enfants, commerçant de profession



Je ne reconnais pas les faits. C’est juste que je connais certains de mes co-accusés. Je travaille à liberté 6 et j’habite à liberté 5. C’est un jour du 27 novembre que les enquêteurs m’ont trouvé chez moi, lorsqu’ils n’ont rien vu la bas. Ils se sont rendus avec moi dans ma boutique. Ils ont saisis mes ordinateurs et d’autres objets.



Juge : quels sont les personnes que tu connais parmi tes co-accusés



Accusé : imam Alioune Ndao, Abdou Hakim Mbacké Bao, Moctar Diohané



Juge: tu ne connais pas Anas le tunisien qui a amené Abdou Khakim Mbacké Bao au Mali.



Accusé: si je le fréquentais. Mais je le connaissais sous le nom d’Abdallah Babou. Et il m’avait proposé de m’aider pour partir à Afghanistan par la voie terrestre



Juge : Pourquoi cette destination



Accusé : je voulais mieux apprendre ma religion parce que c’est la charia qui est appliqué la bas. Contrairement au Sénégal où, on se limite à la théorie.



Juge : L’exploitation de vos ordinateurs avait permis découvrir que tu consultais plusieurs sites islamiques et vidéos djihadistes



Accusé : c’était juste pour approfondir mes connaissances sur ma religion et sur l’application de la charia dans ses zones.



Juge : tu avais dit que tu voulais partir à Afghanistan pour combattre auprès des talibans?



Accusé : non je n’avais pas dit. Je voulais partir pour mieux apprendre la Charia



Juge: Qu’est ce qui t’avais empêché de partir?



Accusé: C’est mon guide religieux Imam Alioune Ndao qui m’avait conseillé de ne pas partir.



Juge : Est-ce que tu en avais parlé à ta famille?



Accusé : Oui. Je l’avais dit à mes deux épouses, et elles m’avaient conseillé de partir pour mieux apprendre ma religion las bas.



Juge : Lorsque ce voyage est tombé à l’eau en 2012. Tu avais envisagé par la suite de partir en Syrie?



Accusé : Oui. Je voulais répondre à l’appel de la Ligue arabe pour aller soutenir mes frères musulmans à travers des prières et non pour aller combattre auprès des djihadistes. C’est imam Alioune Ndao qui m’avait encore conseillé de ne pas y aller. Comme, il a de l’expérience sur la chose j’ai abandonné le voyage.



Juge : Qui est Omar diaby, alias Omsen,



Accusé : je l’ai connu à travers les sites islamiques. Et, il voulait m’aider à se rendre en Syrie en passant par la Turquie. Finalement je n’ai pas eu obtenu le visa.



Juge : on a vu aussi dans votre ordinateur une vidéo dans laquelle les djihadistes exécutaient des prisonniers. Et tu avais dit aux enquêteurs c’est un acte que tu encourageais parce que c’est de la Charia.



Accusé : Non. J’ai juste téléchargé la vidéo dans ma tablette. Et en tant jeune soif de connaissance dans tous les domaines de la vie, c’était pour avoir de l’expérience sur les pratiques de la Charia dans la Zone.



Juge : lorsqu’Abdou Khakim Bao voulait partir en Mali, tu lui as donné 10 mille francs



Accusé : Certes je lui ai offert 10 mille francs mais c’était pour l’aider dans ses difficultés financières. Je lui avais conseillé de ne pas partir lorsqu’il m’avait dit qu’il voulait se rendre dans le nord mali. Il s’est quereller avec moi et il est parti.



Juge : as tu eu à participer aux différentes réunions tenues à Rosso, richard toll, ou Lac rose?



Accusé : j’ignore l’existence de la tenue de ces réunions.



Juge : pourtant on voit dans l’une de tes échanges avec Moctar Diohané sur Skype que vous lui demandez est ce que le gars qui devait vous amenez en Syrie a donné son aval pour le voyage.



Accusé : j’ignore l’existence de ce message.







Juge : Et Ibrahima Ba il est où.



Accusé : il est parti en Lybie.



11h 15 mn procureur : devant les enquêteurs tu avais dit que tu étais prêt à se rendre en Syrie pour faire le Djihadisme violent.



Accusé: Je n’avais pas dit ça.



Procureur : tu fais partie de quelle doctrine.



Accusé : je fais partie de la doctrine de « Ahlou sunna al Diama »



Procureur : Qui est chef de cet doctrine?



Accusé: c’est le prophète.



Procureur : tu avais dit que c’est Imam Alioune Ndao.



Accusé: oui au Sénégal c’est Imam Alioune Ndao, docteur Ahmed lo…



Procureur : tu avais dit aussi que tu étais prêt pour l’application de la charia au Sénégal et dans ce cas toux ceux qui sont contre la charia seraient exécutés.



Accusé : non je n’ai pas dit ça. J’avais dit que je suis pour la Charia au Sénégal tel que recommandé par le prophète (PSL).



Procureur : tu avais dit que tu étais prêt à sa rendre auprès des talibans en Afganistan et tu étais prêt à exécuter toutes leurs directives jusqu’à tuer des personnes ?



Accusé : Non je voulais juste partir pour apprendre ma religion et découvrir l’application de la charia dans ses zones



Procureur : dans une vidéo aussi trouvée aussi dans ta machine par les enquêteurs on dit que tu vantais les mérites de Ben Laden.



Accusé : En tout cas moi je ne suis pas pour le djihadiste violent.



Procureur : tu connais Rama Bâ.



Accusé : oui, elle étudiait dans le Daara de Imam Alioune Ndao.



Procureur : donc contrairement à tes co-accusés qui t’ont précédé à la barre, Rama Bâ n’étais pas parti seulement chez Imam pour se soigner



Accusé : En tout cas moi je l’ai connu en tant que élève dans le Daara de Imam Alioune Ndao.



Procureur : Quelles sont vos relations avec imam alioune Ndao?



Accusé : Je me suis rapproché de lui à travers ses prêches parce qu’on habitait ensemble à Kaolack. Je n’ai jamais fréquenté son daara. je priais juste dans sa mosquée. C’est quelqu’un qui te conseille d’être dans le droit chemin en tant que bon musulman. C’est pourquoi j’avais fait allégeance à lui.



12h 22mn : l’accusé face aux avocats.



Avocat : N’est-ce pas Imam Alioune ne t’a jamais conseillé d’aller tuer des personnes ?



Accusé : il ne l’a jamais fait.



Avocat : tu encourages le terrorisme



Accusé : non



Avocat : Comment tu conçois le djihad différent du terrorisme



Accusé: il te permet de faire des efforts en tant que musulman pour être en conformité avec ta religion



Me Etienne Dione : est-ce que faire le djihad pour toi c’est me tuer moi en tant que chrétien si je n’accepte pas de me convertir à l’islam



Accusé : jamais



Me Mounir Balal : De quelle manière les enquêteurs vous posez des questions ?



Accusé : ils ne cherchaient qu’à nous enfoncer. Ils te mentionnent des propos dans leurs Pv que tu n’as jamais tenus.



Me M. Balal : comme monsieur le procureur cherche à la faire ?



Procureur intervient : non Me, pose des questions et laisse-moi tranquille



Me M. Balal : pas de souci monsieur le Procureur.



Le juge : il a bien raison, Me Balal arrêtez ces genres de comportement.



Me Mounir Balal poursuit avec l’accusé : Imam vous incitez à la violence dans ses prêches ?



Accusé : non il ne nous conseillait que du bien.



Me M. Balal : Est-ce que vous pouvez partager avec le tribunal un enseignement d’Imam qui vous a marqué ?



Accusé : je me rappelle un jour, on n’avait surpris un jeune en train de voler chez imam. On l’a attrapé avant de le conduire auprès de lui. Une fois chez imam, il ne l’a même pas frappé. Pour le sanctionner, imam a conduit le voleur dans ses champs et lui a demandé de travailler. Ainsi à l’heure du déjeuner, Imam l’a invité chez lui pour qu’il mange. Le mis en cause a refusé et il s’est mis à pleurer. Inquiété, Imam s’est rapproché de lui pour lui demander pourquoi il pleure. Et lorsque ce dernier lui a répondu c’est par manque de moyen qu’il avait envisagé de voler pour pouvoir baptiser son enfant, imam...... en pleurs.



L’avocat intervient : Ne pleures pas Saliou Ndiaye continue.



Juge : On sait Me Balal où est ce qu’il veut en venir.



L’avocat propose : On suspend donc l’audience Mr juge pour quelques minutes qu’il puisse terminer à la reprise.



Juge : Non. Il est presque l’heure de la pause. Si tu n’as pas Me d’autres questions à lui poser, je lui pose deux questions avant de suspendre l’audience. Après la pause je compte appeler la 5 e accusée Marième Sow.



L’avocat : Je n’ai plus de question monsieur le juge



Juge : Saliou Ndiaye tu envisages jusqu’à présent de partir en Syrie ou en Afghanistan



Accusé : non.



Juge : tu crois que tu ne peux pas rester au Sénégal et vivre ta religion correctement



Accusé : Si, je peux vivre ma religion correctement au Sénégal



12h 53mn : juge : C’est bon, rejoint ta place Saliou Ndiaye. L’audience est suspendue jusqu’à 15 h.